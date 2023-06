Il Paris Saint-Germain non sarà più allenato da Christophe Galtier. A confermare l'indiscrezione che era ormai nell'aria da qualche giorno è il quotidiano Le Parisien secondo cui Luis Campos avrebbe già informato il tecnico dell'esonero. La comunicazione sarebbe arrivata nelle ultime ore. Un anno difficile con l'ennesima delusione in Champions League (eliminazione agli ottavi per mano del Bayern) e una Ligue 1 vinta di un solo punto sul Lens. Troppo poco per una società così ambiziosa come il Psg. Nelle prossime 24 ore Julian Nagelsmann è atteso a Parigi per prenderne il posto.



FLOP - "Se ho accettato questo incarico è perché ne sono capace”, aveva detto Galtier durante la sua presentazione al Parc des Princes lo scorso 5 luglio. Dopo una stagione nella Capitale, il tecnico deve già fare le valigie. Si tratta del settimo allenatore seduto sulla panchina del club dall'arrivo dei qatarioti nel 2011. Oltre ai risultati stentati in campionato, anche sul piano extrasportivo è stata una stagione tumultuosa. Tra dichiarazioni avventate alla stampa, il caso di presunto razzismo durante la sua permanenza a Nizza e la querelle dell'addio di Messi, i rappoorti tra allenatore e club erano tesi da tempo. E anche dai tifosi era arrivata una sonora bocciatura con Galtier subissato dai fischi al Parco dei Principi. Ora tocca a Nagelsmann prendere questa dorata patata bollente chiamata Paris Saint Germain.