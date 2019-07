Estate caldissima per il Barcellona: dopo l'ufficialità di Antoine Griezmann, che fa seguito a quella di Frenkie de Jong, i blaugrana continuano ad insistere per riportare in Catalogna Neymar. Intanto, arrivano novità importanti in merito al calciatore brasiliano, che - dopo aver assistito alla vittoria dei verdeoro in Coppa America - non si è presentato al ritiro del Paris Saint-Germain, scatenando l'ira dei parigini. Secondo quanto riporta Sport, domani il giocatore raggiungerà Parigi con un volo privato e lunedì tornerà agli ordini di Tuchel. Nelle prossime ore, però, è previsto anche un incontro faccia a faccia con il direttore sportivo Leonardo. Durante il colloquio, Neymar confermerà quanto già dichiarato nel corso di una chiacchierata telefonica: la volontà è quella di lasciare la Francia e fare ritorno al Barcellona.