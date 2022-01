Seylor Navas e Gigio Donnarumma si giocano il posto da titolare tra i pali del Psg, Sergio Rico è in uscita. L'ex Siviglia infatti ha giocato poco più di 20 minuti in questa stagione e potrebbe lasciare il club in questa sessione di mercato: secondo FootMercato, su di lui ci sono Clermont e Saint-Etienne.