Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG, parla a Sky Sport dopo la vittoria sulla Juventus che tuttavia non basta ai parigini per difendere il primo posto del gruppo E in Champions League (va al Benfica per maggior numero di gol in trasferta): "I gol del Benfica? L'ho saputo dopo la partita, purtroppo è andata così. L'importante era vincere stasera, poi chiunque affronteremo sarà una grande partita".



DELUSIONE SECONDO POSTO - "Rischiamo di prendere una big? E' un problema anche per loro. Noi siamo tranquilli, affronteremo una grandissima squadra ma siamo pronti".



CHIESA - "Mi ha fatto super piacere. E' un grandissimo ragazzo, è mancata la sua presenza alla Juve e alla Nazionale. Sono contento e gli faccio l'in bocca al lupo, è un grande ragazzo e un top player".