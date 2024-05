Real, Ancelotti: 'Filosofia di gioco? Adattarsi ai giocatori. Addio al Bayern? Quando non c'è fiducia dalla società...'

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa per presentare la semifinale di ritorno di Champions League contro ilche si giocherà domani sera a partire dalle 21 al Santiago Bernabeu di Madrid."Dobbiamo cercare di fare del nostro meglio. Abbiamo speranza e una grande opportunità per raggiungere nuovamente una finale. Tenendo conto delle difficoltà, che sono tante. Cercheremo di fare del nostro meglio domani".

"Come club Real e Bayern sono simili. Sono club che hanno una grande storia e tanti successi. Penso che ci rispettiamo com’è giusto che sia. Dobbiamo rispettare gli avversari perché all’andata hanno fatto molto bene e meglio di noi"."Se stasera non cambio idea, giocherà Lunin. Sì, Lunin giocherà. Il piano per un giocatore che rientra dopo un infortunio così grave non cambia a causa di una situazione. Thibaut ha giocato perché stava bene e ora dovrà prendersi il suo tempo per raggiungere la sua versione migliore. Il piano non è cambiato a causa della partita. Ha giocato una partita ottimale, ma deve raggiungere il suo miglior livello".

non ci sono tutti, perché il tempo passa per tutti, ma questa squadra ha gestito molto bene questo periodo. Stanno gestendo questa transizione iniziata molto tempo fa dopo la partenza di Cristiano."È una vecchia storia. La spiego così. Alla fine dobbiamo fare un lavoro, abbiamo un’idea e dobbiamo avere il sostegno della società. Quando viene a mancare questo supporto è meglio separarsi come è successo al Bayern. Ho un ottimo rapporto con Hoeness e Rummenigge. Quando non hai il supporto è meglio finirla lì ed evitare problemi".

"Credo che la filosofia sia che la tua idea si debba adattare ai giocatori. Non voglio una squadra con un’unica identità".