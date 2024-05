PSG, dramma Lucas Hernandez: c'è la rottura del crociato. Addio Europei

Le peggiori previsioni arrivate dal campo ieri sera, dopo la sua uscita per infortunio al minuto 42 del primo tempo, sono state confermate.che termina anticipatamente la stagione e la possibilità di proseguire la cavalcata in Champions League, mache prende il via il prossimo 14 giugno.: un danno che il classe ‘96 si è procurato nel tentativo di contrastare la conclusione vincente dell’attaccante del Borussia Dortmund Fullkrug, che ha consentito alla squadra tedesca di aggiudicarsi per 1-0 la semifinale di andata. In attesa dell'intervento chirurgico al quale dovrà sottoporsi, il timore è di uno stop non inferiore ai 6 mesi.- Per il fratello del milanista Theo Hernandez, in occasione della partita d’esordio dell’ultimo Mondiale contro l’Australia. Anche in quel caso Lucas si ruppe il crociato e tornò a disposizione nel maggio del 2023.