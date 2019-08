Il PSG non ha mollato Paulo Dybala e continua a trattarlo con la Juventus, ma secondo Tuttosport il direttore tecnico dei parigini, Leonardo, si sta scontrando, così come Manchester United e Tottenham con la situazione legata ai diritti d'immagine del giocatore. Per questo a Parigi è volato nei giorni scorsi lo storico ex-procuratore Triulzi, per capire richieste e dinamiche.