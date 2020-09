Alessandro Florenzi, nuovo laterale del Paris Saint-Germain, parla ai canali ufficiali del club francese: “È stata una grande emozione arrivare qui. Arrivo con tanta voglia di fare bene, ho voglia di cercare di aiutare la squadra a vincere. È il trasferimento più importante della mia carriera, non sarà facile affermarsi qui. Voglio dare il massimo e mettere in difficoltà l’allenatore tutti i giorni per ritagliarmi il mio spazio. Quello che il PSG ha fatto quest’anno è sotto gli occhi di tutti, speriamo di fare un’altra grande stagione”.