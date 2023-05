Bernardo Silva è in cima alla lista dei desideri del PSG per l'estate. Secondo Le10Sport.com, il giocatore del Manchester City, scoperto da Luis Campos nel Monaco, ha mantenuto buoni rapporti proprio con il consigliere sportivo dell'attuale club campione di Francia, ma anche con Kylian Mbappé, suo ex compagno. I due stanno cercando di facilitare il suo arrivo a Parigi e si sono messi al lavoro.