Il Paris Saint-Germain è ancora alla ricerca di un rinforzo sulla fascia sinistra, a poco più di una settimana dalla chiusura del mercato in Ligue 1. Dopo l’offerta tardiva per Alex Sandro, respinta al mittente dalla Juventus, il club di Al-Khelaïfi è pronto a fiondarsi su un’alternativa. Secondo il Sunday Express, l’obiettivo del PSG è Danny Rose del Tottenham: il classe ’90 inglese è reduce da una stagione ricca di infortuni e può lasciare la Premier League entro la fine dell’estate. Sfumato Alex Sandro, i campioni di Francia pensano alla soluzione Rose per la corsia mancina.