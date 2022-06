Nonostante il diretto interessato abbia più volte ribadito il suo desiderio di rispettare il contratto in scadenza a giugno 2024, Mauro Icardi resta un calciatore sul mercato per il Paris Saint-Germain. La sua valutazione si aggira sui 30 milioni di euro, una parte della quale potrebbe finire nelle casse dell'Inter in caso di cessione ad un club di Serie A.