Dopo non essere sceso in campo contro il Nizza, Hugo Ekitike, attaccante classe 2002 del Psg in prestito con diritto di riscatto dal Reims, ha cambiato la sua bio di Instagram scrivendo "sub 44": sostituto 44 (il suo numero di maglia, ndr). Con queste premesse, prende corpo dunque la possibilità che torni a Reims a giugno e diventi occasione di mercato (visto il contratto in scadenza al 2024) per eventuali nuove realtà interessate a lui.