Piove sul bagnato in casa Psg. Il tecnico, Christophe Galtier, è a rischio esonero dopo le accuse di razzismo emerse in seguito ad alcune sue parole contenute in una mail inviata a un ex dirigente del Nizza.



Secondo l'Equipe, diversi giocatori della nazionale francese sarebbero già a conoscenza della vicenda e ne avrebbero parlato ripetutamente nel corso degli ultimi ritiri. Le accuse, al momento, sono ritenute fondate. Galtier le ha negate totalmente.