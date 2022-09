L'allenatore del Psg Christophe Galtier ha parlato del tentativo del club francese di prendere Milan Skriniar in estate: "Volevamo un nuovo difensore centrale e un attaccante con determinate caratteristiche, il nostro presidente ha fatto di tutto per portarli a Parigi".



IL PUNTO - In estate il Psg ha presentato un'offerta da 50 milioni all'Inter per il difensore slovacco, ma i nerazzurri hanno rilanciato con una richiesta superiore ai 60 milioni e senza contropartite. E non se n'è fatto nulla. I francesi però non hanno mai smesso di monitorare la situazione legata al futuro di Skriniar, il contratto scade a giugno prossimo e nei prossimi mesi potrebbe esserci un nuovo assalto.