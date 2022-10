Christopher Galtier, allenatore del PSG, ha parlato di Fabian Ruiz: "Fabian Ruiz ha avuto una preparazione fisica complicata visto che era in uscita dal Napoli ed era finito fuori rosa. Bisognava avere pazienza con lui, ne avevamo parlato molto sia con Luis Campos sia con lo stesso calciatore. Tutti i giocatori hanno bisogno di tempo per adattarsi, ma c'erano aspettative importanti intorno a lui. Fabian è un giocatore che abbiamo seguito a lungo e, anche se le sue prime presenze non hanno mostrato il livello che tutti si aspettavano, ha sempre avuto la fiducia dello staff e dei suoi compagni. Sapevamo che avrebbe progressivamente migliorato il suo rendimento".