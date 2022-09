Ecco un estratto delle parole dell'allenatore del Psg Christophe Galtier in conferenza stampa alla vigilia dell'impegno in Champions League contro il Maccabi Haifa:





"Volevamo un difensore in più perché abbiamo un programma pazzesco. Avevamo ragione, ma c'era quello che si poteva fare e la dirigenza non ha accettato le condizioni dell'Inter (per Milan Skriniar, ndr), faremo con quelli a disposizione. Vedremo dove possiamo integrare giocatori molto giovani, c'è del potenziale. Per me era importante avere questo difensore in più, ma non è successo".