Ci pensa Christophe Galtier a mettere in chiaro le cose, il Psg contro la Juve punta a vincere proprio come vorrà provare ad arrivare fino in fondo in Champions: “Quest'anno sia in Francia che in Europa c'è grande attesa. La nostra rosa è formata da grandi campioni con grande esperienza. Il Psg può vincere e speriamo sia l'anno buono. È successo anche in passato che lo scenario fosse incredibile con grande attesa e speranze. Tutti hanno fatto del loro meglio per metterci nelle condizioni di vincere".



CON LA JUVE - “Per noi la qualificazione era un obiettivo obbligatorio. Essere capolista sarà molto importante soprattutto per i sorteggi. Sappiamo quanto sia importante la partita di domani, non scordiamoci che la Juventus pur essendo eliminata vuole qualificarsi in Europa League. La Juve lotterà con le unghie e con i denti per raggiungere il loro obiettivo, hanno una storia fatto di orgoglio e fierezza e metteranno questo spirito in campo. Entrambe le squadre hanno avuto dei momenti difficili. Non ci siamo detti: battiamo la Juve perchè è già eliminata. Scendiamo in campo per vincere il girone”



JUVE FUORI - “Semplicemente alla Juventus è mancata la rosa a disposizione. Questa cosa è necessaria dal primo all'ultimo minuto, in queste sfide le assenze di giocatori come Pogba e Chiesa sono fondamentali, questo insieme di assenze hanno indebolito la Juve sia tecnicamente che mentalmente. La Champions richiede un impegno del 110%. Le assenze da inizio stagione sono la principale ragione per cui la Juve è stata eliminata"