Tanti i temi affrontati in conferenza stampa da Cristophe Galtier, tecnico del Psg, a partire dal futuro di Lionel Messi: “So che è in trattativa con il consiglio, ma al momento è presto per sapere cosa succederà. Leo è felice nello spogliatoio e sa essere decisivo. Nonostante le critiche per la partita col Bayern, ha messo a referto 18 gol e 17 assist in stagione, si allena tutti i giorni ed è felice di giocare“.