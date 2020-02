Nonostante i 12 punti di vantaggio sul Marsiglia secondo in Ligue 1, il futuro di Thomas Tuchel sulla panchina del Paris Saint Germain è sempre più in bilico. Secondo Breaking Foot, Leonardo ha già il cellulare tra le mani per contattare Massimiliano Allegri, se ai parigini dovesse andare male contro il Borussia Dortmund in Champions League.