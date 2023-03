Dopo la sconfitta per 2-0 del PSG in casa del Bayern Monaco ha fatto molto discutere l'atteggiamento di Sergio Ramos. L'ex Real Madrid è stato ripreso dalle telecamere di Movistar mentre imprecava nella sua lingua dicendo "la p*****a che ti ha messo al mondo Parigi. La p*****a di sua madre". Dopo il video, il difensore centrale ha smentito su Twitter: "Di solito non mi soffermo su questi argomenti, ma non voglio riconoscere qualcosa che non è successo. Non dico mai 'Parigi' in quel video, emetto un suono di delusione 'pssss' o 'pfff' nel contesto di un'espressione (grezza, è vero) che siamo abituati a dire nel calcio. Non inventiamo, non cerchiamo qualcosa dove non c'è niente".