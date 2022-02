A sostituire l’eventuale partenza di Kylian Mbappé dal Paris Saint-Germain: Erling Haaland.



Come riportato da L'Equipe, il presidente Nasser Al-Khelaifi ha già avuto colloqui con Mino Raiola su un possibile trasferimento del norvegese nella capitale francese.



Di conseguenza, l'attaccante del Borussia Dortmund dovrebbe essere la prima scelta per sostituire Mbappé, nel caso in cui dovesse effettivamente lasciare il club.