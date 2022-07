Il Paris Saint-Germain ha pubblicato la lista dei giocatori che faranno parte della rosa che si sposterà in Giappone per la preseason: come si può notare, manca Wijnaldum, ma ci sono alcuni giocatori in uscita e accostati alla Serie A, come Icardi, Diallo e Paredes:



1. Keylor Navas

2. Achraf Hakimi

3. Presnel Kimpembe

4. Sergio Ramos

5. Marquinhos

6. Marco Verratti

7. Kylian Mbappé

8. Leandro Paredes

9. Mauro Icardi

10. Neymar Jr

14. Juan Bernat

15. Danilo Pereira

16. Sergio Rico

17. Vitinha

19. Pablo Sarabia

22. Abdou Diallo

24. Thilo Kehrer

25. Nuno Mendes

27. Idrissa Gueye

28. Eric Junior Dina Ebimbe

29. Arnaud Kalimuendo

30. Lionel Messi

33. Warren Zaïre-Emery

90. Alexandre Letellier

99. Gianluigi Donnarumma