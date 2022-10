Dopo aver svelato le cifre monstre che guadagna Kylian Mbappé, le Parisien ha raccontato anche i dettagli del contratto di Leo Messi con il Psg. Secondo il quotidiano francese, l'argentino guadagna 41 milioni di euro netti a stagione, dei quali una percentuale in criptovalute. All'ingaggio base va aggiunto anche un premio fedeltà, che il giocatore prenderà alla fine del contratto prevista per giugno 2023.



DIFFERENZE CON MBAPPE' - Una cifra decisamente importante ma inferiore rispetto a quella di Mbappé: il francese incassa 94 milioni di euro all'anno, nei quali è compreso anche un bonus alla firma che invece non è previsto nel contratto di Messi.