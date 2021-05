Anche se Mauro Icardi sembra avere la chiara intenzione di lasciare il Paris Saint-Germain, il club francese non è molto favorevole a lasciar partire l'attaccante argentino. Secondo L'Equipe, Nasser Al-Khelaifi non crede che ci sia una società che possa soddisfare pienamente le richieste economiche per arrivare all'acquisto del centravanti ex Inter. I colleghi parigini, inoltre, riportano anche un certo feeling tra lo stesso Icardi e il mister Mauricio Pochettino suo connazionale, il quale spera di poter recuperare il 28enne nella miglior condizione possibile a partire dalla prossima stagione.