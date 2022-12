L'Al-Nassr ha grandi piani per il futuro. Il club saudita non solo è vicino ad ingaggiare Cristiano Ronaldo, ma punta altri nomi illustri. Dopo l'indiscrezione legata a Kanté come nuovo obiettivo, ecco che si fa strada una nuova idea di mercato. Secondo quanto riporta Marca, l'Al-Nassr sta pensando a Sergio Ramos, come rinforzo per il mercato estivo. Il giocatore è in scadenza a giugno 2023 con il Paris Saint-Germain ed ora si fa strada l'idea di una reunion con CR7 in Arabia Saudita.