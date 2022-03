Il Barcellona dice no. Secondo quanto riferito dal portale ElNacional.cat, il club catalano ha rifiutato Gigio Donnarumma, ormai ai ferri corti con il PSG e offerto anche in Spagna. Per lui resta aperta la pista Juventus, con la Vecchia Signora che sarebbe pronta a intavolare una trattativa con Mino Raiola.