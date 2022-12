Kylian Mbappè è sulla bocca di tutti. Ha sfiorato la vittoria dei suoi secondi Mondiali in carriera, terminando secondo e vincendo il premio come miglior bomber del torneo. Eppure della vita privata della stella del Psg si sa poco, anche se alcuni dettagli stanno man mano venendo fuori.



Oltre al calcio e ai vari flirt che gli sono stati attribuiti negli ultimi anni, il francese è un vero appassionato di auto. Ne possiede tante, da svariati milioni di euro eppure non può guidarle. Il motivo? Semplice, non ha la patente.È stato lui stesso ad ammetterlo ai media francesi, dicendo di non aver avuto tempo di sostenere l’esame di guida e di affidarsi a un autista per i suoi spostamenti.



Ciò però non gli ha impedito di costruirsi un parco auto da oltre un milione di euro. Mbappé possiede una Volkswagen Tiguan, una Volkswagen Touareg e un Multi Utility Vehicle della casa di Wolfsburg. E ancora una Audi R7 e una Audi RS8), una BMW e un Range Rover. Immancabili anche le Ferrari, ha una 488 Pista e una Ferrari 458: insieme, hanno un valore che va oltre il mezzo milione di euro. La sua auto preferita però resta un mini Van, un Mercedes-Benz Classe V, che può ospitare fino a 8 persone.