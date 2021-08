"Mbappé è un nostro giocatore e continuerà a giocare con noi. Lo ha già detto il nostro presidente e conta solo questo".



L'allenatore del Psg, Mauricio Pochettino, ha risposto così alle domande sul futuro di Kylian Mbappè nella conferenza stampa della vigilia del match di Ligue 1 con lo Strasburgo.



Altro nome legato alle trattative in uscita in attacco dopo l'arrivo di Leo Messi è quello di Mauro Icardi: "Sarà ceduto? Mauro è un giocatore importante, si sa che nel calcio può accadere qualsiasi cosa ma non ci sono motivi che fanno pensare a una sua partenza".