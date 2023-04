Il Galatasaray vuole che Mauro Icardi resti a Istanbul. Lo ha ammesso anche il tecnico del club turco, Okan Buruk: "Vogliamo che Icardi resti. Lo vogliono anche i tifosi, non solo quelli del Galatasaray. L'intera Turchia è di questa opinione: agli appassionati di calcio piace avere giocatori così importanti nel nostro Paese e ammirarli". Secondo Le Parisien, i giallorossi hanno offerto al Paris Saint-Germain 10 milioni per l'attaccante argentino, che ha il contratto in scadenza nel 2024.