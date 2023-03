Xavi Simons, giovane talento olandese in forza al Psv Eindhoven, potrebbe tornare al Psg per soli 4 milioni di euro a causa di una clausola di recompra, ma secondo L'Equipe non avrebbe molta voglia di giocare in Ligue 1 e preferirebbe proseguire la sua carriera in Inghilterra come prossima tappa.