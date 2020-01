Edison Cavani è sempre più lontano dal Paris Saint-Germain. La sua volontà di partire è ormai pubblica, come ha ammesso il ds del club parigino Leonardo, ed è anche nota l’intenzione dell’Atletico Madrid di volerlo portare in Spagna. A confermare lo scenario ci ha pensato il padre dell'attaccante uruguaiano in un’intervista a El Chiringuito: “Abbiamo ricevuto tante offerte, da Inghilterra, Germania e Stati Uniti, ma per diversi motivi ci siamo accordati con l’Atletico Madrid. Se dovesse restare al PSG sarà solo fino a fine stagione. Tuchel ha detto di aver bisogno di lui, ma ultimamente è sceso in campo solo per pochissimi minuto, credo che il club lo stia trattenendo ingiustamente”. Intanto, stasera Mbappé e compagni saranno impegnati nella semifinale di Coppa di Lega francese contro il Reims, e Cavani non è apparso nella lista dei convocati.