Cavani e il Paris Saint-Germain, una storia lunga quasi 7 anni vicina al capolinea. Sorpassato nelle gerarchie dell’avvento di Icardi (17 gol e in 21 partite), l’attaccante uruguaiano è voglioso di rimettersi in gioco: a Parigi non è possibile e dunque vuole farlo altrove. A confermare la volontà del Matador ci ha pensato Leonardo, direttore sportivo del Psg, che dopo la vittoria in Coppa di Francia contro il Lorient, ha aperto al suo addio: “Dobbiamo essere chiari, Cavani vuole andarsene e ci ha chiesto di partire. A noi piacerebbe che rimanesse, ma la sua volontà è diversa e per questo stiamo valutando la situazione. Rispettiamo la volontà di Edison. Abbiamo ricevuto un’offerta dall’Atletico Madrid, ma non corrispondeva al valore del giocatore”.