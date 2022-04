Il Psg eserciterà l'opzione di riscatto per acquisire a titolo definitivo Nuno Mendes. Il terzino portoghese è in prestito dallo Sporting Lisbona ma la dirigenza parigina, in seguito alla stagione positiva che il 19enne sta disputando, ha deciso di investire i 40 milioni necessari per il riscatto. Lo riporta l'Equipe.