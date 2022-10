Il PSG può comprare Xavi Simons per 10-12 milioni di euro. Lo scrive ED, quotidiano olandese secondo cui per la prossima estate i francesi potranno beneficiare di una clausola rescissoria esclusiva. La cifra però aumenterà per ogni finestra di calciomercato e sarà revocata dopo una non precisata quantità di stagioni. Il Psv però punta a trattenere il calciatore almeno fino alla prossima stagione.