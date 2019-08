Continua, senza significativi passi in avanti, la telenovela che vede protagonisti Neymar, il Paris Saint Germain, e i due club che hanno messo nel mirino l'asso brasiliano per chiudere alla grande questa finestra di mercato: Barcellona e Real Madrid. Nonostante il club francese sia al lavoro per trovare una sistemazione a un giocatore che ha espresso il desiderio di andarsene e che rappresenta un problema nello spogliatoio, la doppia trattativa non procede spedita a causa della significativa distanza tra domanda e offerte.



L'edizione odierna de L'Equipe riporta della maxi proposta messa sul piatto dal Real Madrid, 100 milioni di euro più i cartellini di Keylor Navas, James Rodriguez e Bale, che è stata però respinta dal PSG. Ancora più complicato raggiungere un'intesa col Barcellona, alla luce dei rapporti non idilliaci tra società; nell'ordine, i blaugrana hanno offerto prima Coutinho, nel frattempo trasferitosi al Bayern Monaco, poi Semedo, Rakitic e Dembelé e un conguaglio economico, ritenuto a sua volta non soddisfacente. Inoltre, secondo Mundo Deportivo, il Barcellona è deluso dall'atteggiamento di Neymar, perché si aspettava una presa di posizione forte da parte del giocatore per smuovere le acque.