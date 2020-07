Non solo il ko di Kylian Mbappé, piove sul bagnato in casa Psg. Oltre all'attaccante, infortunatosi nella finale di Coppa francese contro il Saint-Etienne e probabilmente out per la gara contro l'Atalanta (12 agosto a Lisbona), Tuchel è in apprensione per tre nuovi acciacchi. Nel corso della finale di Coppa di Lega contro il Lione, infatti, Icardi, Thiago Silva e Kurzawa hanno dovuto abbandonare il campo. All'attaccante argentino, uscito al 58', è stato applicato del ghiaccio e una fasciatura intorno alla coscia per precauzione. Problema simile per Kurzawa, sostituito pochi minuti dopo: per lui problema ai flessori. Nel finale di tempi regolamentari, inoltre, Thiago Silva ha accusato un fastidio muscolare ed è stato preventivamente sostituito.