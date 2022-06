La prima scelta per la difesa. Il Paris Saint-Germain ha messo Milan Skriniar in cima alla lista dei desideri per l'estate e sta studiando la strategia per convincere l'Inter a lasciarlo partire. La notizia è rilanciata dal quotidiano Le Parisien, secondo il quale nei giorni scorsi Luis Campos, nuovo consigliere di mercato del presidente Nasser Al-Khelaïfi (che prenderà il posto di Leonardo, anche se ancora non è arrivata l'ufficialità), è stato in Italia per una serie di incontri di mercato. Marotta non ha messo lo slovacco sulla lista dei partenti, ma allo stesso tempo, su imput di Zhang, ha necessità di fare cassa, per questo motivo di fronte a un'offerta fuori mercato non è da escludere che possa partire.



LA SITUAZIONE - Se dovesse arrivare una cessione sarebbe senza dubbio sorprendente, perché Skriniar si sente interista e sta bene a Milano, non a caso sta trattando il rinnovo del contratto fino al 2027, con ritocco dell'ingaggio fino a 4,5 milioni di euro più bonus. Al momento non c'è nessuna trattativa in piedi, il diretto interessato non pensa al mercato, la priorità è recuperare dal problema muscolare rimediato con la Slovacchia contro il Kazakistan, che lo costringerà a uno stop di 4-6 settimane.