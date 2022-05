Come si legge su Mundo Deportivo, il faccia a faccia tra il presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, e l'allenatore francese Zinedine Zidane è già avvenuto. Un incontro che si è svolto approfittando della permanenza di Zidane nella capitale parigina per assistere in prima persona alla finale di Champions League di sabato scorso. Il meeting è avvenuto ieri, ma ci sono dei particolari da limare, ragion per cui sarà necessario vedersi ancora.



CIFRE - L'idea del PSG è quella di rendere Zidane l'allenatore più pagato al mondo con 25 milioni l'anno, uno in più di Simeone (Atletico Madrid)