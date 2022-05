Marziano? No, anche Leo Messi è umano. L'attaccante del Psg è tornato sui fischi dei tifosi, e nel corso di un'intervista a Tyc Sports ha detto: "Quando mi hanno fischiato ho subito chiesto se ci fossero anche i miei figli, non mi piaceva che fossero lì. Per me era una novità, non mi era mai successo e non ci ero abituato. Capisco la rabbia dei tifosi, con quella squadra dovevamo vincere la Champions".