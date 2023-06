Sergio Ramos non tornerà al Siviglia. L'ormai ex difensore del Paris Saint-Germain ha manifestato più volte l'intenzione di tornare nel club che lo ha lanciato nel grande calcio, ma secondo quanto riportato da Relevo, non ci sono i presupposti per imbastire una trattativa, anche a causa dell'ingaggio elevato. Il difensore spagnolo continuerà comunque a giocare.