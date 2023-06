Sergio Ramos sta valutando un'offerta per ricongiungersi con Cristiano Ronaldo, pochi mesi dopo aver affermato che Lionel Messi è stato il "miglior giocatore che il calcio abbia mai prodotto". Ramos si è svincolato dopo aver lasciato il Paris Saint-Germain alla fine del suo contratto. Ora, a 37 anni, il veterano difensore centrale si avvicina alle 1.000 presenze in prima squadra nella sua carriera da senior per club e nazionale.