Paris Saint-Germain - Juventus (calcio d'inizio alle ore 21) è una gara valevole per la prima giornata nel gruppo H di Champions League. Galtier può contare su tutta la rosa a disposizione con i due italiani Donnarumma e Verratti titolari insieme al tridente Mbappé-Messi-Neymar. In panchina c'è Fabian Ruiz, arrivato quest'estate dal Napoli.



Allegri deve fare i conti con le assenze degli infortunati Szczesny, Pogba, Di Maria, Chiesa e Kaio Jorge. A centrocampo spazio agli ex di turno Paredes e Rabiot, in attacco la coppia Vlahovic-Milik. Al Parco dei Principi di Parigi arbitra l'inglese Taylor, con il tedesco Fritz al Var. Settimana prossima la Juve gioca in casa col Benfica, mentre il PSG fa visita agli israeliani del Maccabi Haifa.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



PSG (3-4-3): Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Vitinha, Verratti, Nuno Mendes; Messi, Mbappé, Neymar. All. Galtier.



JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer; Cuadrado, Rabiot, Paredes, Miretti, Kostic; Vlahovic, Milik. All. Allegri.