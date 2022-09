Riparte la Champions League e la Juventus debutta subito con il big match del suo girone facendo visita al Parco dei Principi al Paris Saint Germain. Allegri deve riscattare il brutto pareggio contro la Fiorentina, ma come si fermano Messi, Mbappé e Neymar?



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - PSG-Juve, con calcio d'inizio alle ore 21 al Parco dei Principi di Parigi sarà visibile in chiaro e in diretta sulla rete Mediaset Canale 5. Inoltre sarà anche visibile su Sky che trasmetterà la gara su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (252) e Sky Sport 4K (213). In streaming su cellulare, tablet e pc, la gara sarà visibile su Sportmediaset, Sky Go e Now TV.



PROBABILI FORMAZIONI

PSG (3-4-3): Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Renato Sanches, Verratti, Nuno Mendes; Messi, Mbappé, Neymar. All. Galtier

JUVE (4-3-3): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Locatelli, Paredes, McKennie; Cuadrado, Vlahovic, Di Maria. All. Allegri