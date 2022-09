Una grande notte per una Juventus che deve tornare a brillare. Martedì 6 settembre alle 21:00 al Parco dei Principi di Parigi la squadra di Allegri torna a giocare in Champions League nella partita peraltro più difficile del girone. I bianconeri dopo un inizio di campionato sotto ritmo – tre pareggi e due vittorie in cinque partite – devono mostrare tutto il talento a disposizione in una sfida molto complicata, come si intuisce anche sulla lavagna scommesse. I francesi – cinque vittorie e un pareggio finora in Ligue 1, con una media di quattro gol segnati a partita – partono favoriti a quota 1,35, mentre la vittoria dei bianconeri vale addirittura 8,00 volte la posta. Considerando il fattore casa a sfavore per Dusan Vlahovic e compagni potrebbe andar bene anche un pareggio, proposto a 5,50. Tanti ex Psg potrebbero decidere la gara a favore della Juventus. Sulla lavagna marcatori una rete di Adrien Rabiot si gioca a 10, Leandro Paredes è a 12. Dusan Vlahovic è ovviamente il giocatore più minaccioso a quota 4,00. Per il Psg fari puntati su Neymar, protagonista in questo inizio di stagione e proposto in gol a 2,25, come Messi. A 2,00 Mbappé. Se l’inizio è in salita, la Juventus non dovrebbe avere troppi problemi a superare il Girone H. La qualificazione della squadra di Allegri si gioca a 1,15, per un vantaggio netto rispetto a Benfica (4,50) e Maccabi Haifa (25). A 1,03 invece il PSG.