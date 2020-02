Claude Le roy, allenatore della Nazionale del Togo, ha espresso a Canal+ il suo parere su Eric Maxim Chupo-Moting, attaccante del Paris Saint Germain: “E’ molto più di quello che sta dimostrando in Francia. La scorsa stagione è stato ridicolizzato, questo gli ha fatto perdere un po’ di fiducia ma ha carattere, personalità e intelligenza. Deve andar via da lì, la domanda non si pone neanche. Se andasse altrove, mostrerebbe il vero Chupo-Moting”.