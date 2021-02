L'emiro cui fanno capo BeInSports e il Paris Saint-Germain sta studiando con attenzione la posizione di Lionel Messi, in rotta col Barcellona. Secondo Le Parisien, l'emiro potrebbe aprire un nuovo capitolo col PSG, investendo sull'attaccante argentino come aveva fatto nel 2017 spendendo 222 milioni di euro per Neymar e altri 180 milioni per Mbappé.