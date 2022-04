Kylian Mbappé deve ancora decidere quale sarà il suo futuro stando alle dichiarazioni del francese. Il Psg spera di riuscire a rinnovarlo ma c'è un indizio che lascia dubbi su questa possibilità. Il giocatore infatti non ha partecipato allo slogan pubblicitario riguardante il nuovo accordo che il club parigino ha siglato con il marchio GOAT per le prossime tre stagioni. Come riporta RMCSport, l'assenza è dovuta all'incertezza sul futuro di Mbappé.