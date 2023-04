Il Paris Saint-Germain ha inaugurato una clausola particolare per la stesura degli ultimi contratti, che riguardano rinnovi o ingaggi di nuovi giocatori: più giochi, più guadagni. Secondo quanto riportato da Le Parisien, la “cavia” di questa novità è stata Marco Verratti, nel momento in cui il giocatore abruzzese ha firmato il rinnovo fino al 2026. Questa formula riguarderà anche Milan Skriniar, difensore dell'Inter, che diventerà un giocatore parigino dal primo di luglio.



LA CLAUSOLA – Il ds Campos, la scorsa estate, ha deciso di inserire l’abbassamento o l’innalzamento dell’ingaggio in base alle presenze. Questa novità non è stata accolta nei migliori dei modi dai giocatori, dato che, in caso di infortunio, lo stop richiesto farebbe abbassare notevolmente lo stipendio. Alla base di questa scelta c’è un fattore prettamente economico, viste le spese folli del club negli scorsi anni. Inoltre, tutto ciò dovrebbe far da stimolo agli atleti nel curare maggiormente l’alimentazione, il proprio corpo e gli allenamenti.



LA CAUSA – Come mai è stata inserita questa clausola? Le Parisien ha riportato diversi episodi a riguardo. Ai tempi di Tuchel, molti giocatori, si sono lamentati dell’intensità troppo elevata degli esercizi. In aggiunta, nel corso degli anni, si sono verificati molti casi di ritardi agli allenamenti e troppe libertà prese, come uscite notturne o ritorno dalle vacanze in eccesso di peso.