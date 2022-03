Il peggio è passato e il pericolo sembra essere scampato. Kylian Mbappé figura regolarmente nell'elenco dei convocati del Paris Saint-Germain per la partita che vale una stagione intera, il match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League sul campo del Real Madrid. L'1-0 dell'andata è un discreto tesoretto da amministrare per coltivare la speranza di accedere ai quarti di finale e, dopo gli attimi di preoccupazione vissuti nell'allenamento di ieri per il pestone ricevuto dal compagno di squadra Gana Gueye, le ultime ore hanno riportato il sereno e confermato che le condizioni fisiche dell'attaccante non destano particolari preoccupazioni.



Mbappé si è imbarcato al pari degli altri giocatori selezionati da Pochettino sull'aereo con destinazione Spagna, a differenza del grande ex Sergio Ramos, fermato dall'ennesimo problema fisico di una stagione davvero tormentata.