È​ tutto vero.in un tridente cona completare una squadra da sogno. Dopo le visite mediche svolte all' Hopital Americain,di euro a stagione. Nonostante l'amico Neymar gli abbia offerto la sua numero 10, Messi ha rifiutato e, che prima era di Leteiller e dalle 9 di questa mattina è in vendita sul sito ufficiale del club., che ha già visto sfilare sotto i suoi archi tanti campioni del calibro di Ibra, Neymar e Mbappé, ma che oggi assisterà a qualcosa di inaudito, un pezzo di storia del calcio. Insieme a tantissime piccole formiche, ai piedi della Tour Eiffel ci sarà anche una pulce, la pulce, il più piccolo, ma anche il più grande di tutti, Lionel Messi.La folla fuori dallo stadio ha iniziato a cantare cori per Messi, in francese ma anche in spagnolo. Cantano anche i giornalisti di PSG TVLeo Messi, Leonardo e il presidente Al Khelaifi entrano in questo momento nella sala stampa del Parco dei Principi."Buongiorno a tutti e a tutte. Sono molto orgoglioso di presentare Messi come un giocatore del PSG. Oggi è un giorno storico per il calcio mondiale. messi è l'unico giocatore ad aver vinto 6 palloni d'oro. Questo è un momento molto importante per i tifosi, un giorno eccezionale. Dieci anni fa molte persone si chiedevano che ne sarebbe stato del nostro progetto. Ci tengo a ringraziare tutti gli sponsor che ci hanno creduto e hanno permesso tutto questo. Do il benvenuto ufficiale a Leo Messi e a la sua famiglia. Spero siate felici qui a Parigi".: "Innanzitutto ci tengo a ringraziare il presidente per le sue belle parole. Sono appena venuto via dal Barcellona ed è stata dura, è vero, ma da quando sono qui sono molto felice e non vedo l'ora di iniziare gli allenamenti, incontrare i compagni e lo staff e iniziare così una nuova tappa della mia vita""Nel calcio non sempre vince il migliore, ci vuole un po' di fortuna. Tante squadre fortissime non hanno vinto la Champions". La squadra è forte, hanno fatto tanti acquisti importanti in questa sessione. Sono venuti qui per dare una mano con grande voglia di fare. il mio obiettivo è alzare un'altra Champions e credo di essere nel posto giusto per avere più possibilità di riuscita".: "Abbiamo un'ottima squadra ì. non so se siamo i favoriti ma ad oggi non abbiamo ancora vinto niente e dobbiamo ancora lavorare molto. La Champions è molto difficile, le partite bisogna giocarle tutte fino alla fine e, come dice Leo, non è facile. Non nascondiamo il nostro obiettivo. A partire dal 15 settembre saremo lì a provarci".Messi: "Ho la stessa voglia di quando ero bambino, mi piace vincere e proverò a farlo.Seguono aggiornamenti...